تعز.. مقتل وإصابة أكثر من 25 حوثيًا وتدمير آليات عسكرية شمال المدينة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، اليوم الأحد، مقتل وجرح أكثر من 25 من عناصر مليشيا الحوثي، وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم، برصاص قوات الجيش، شمال مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، إن أكثر من 25 من عناصر مليشيا الحوثي، سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية، خلال معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الأربعين، شمال المدينة.

وأكد محور تعز، أن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من تدمير عربة وطقمين تابعين لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلن الجيش الوطني، إفشال محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإيرانية في جبهتي الدفاع الجوي والأربعين، شمال المدينة.



يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه مليشيات الحوثي الإيرانية، قصفا عنيفا بالمدفعية والصواريخ على الأحياء السكنية في مناطق متفرقة بمدينة تعز، وبمديرية مقبنة غرب المحافظة.



وتلجأ مليشيات الحوثي الإرهابية إلى استهداف المدنيين والأحياء والأعيان المدنية، بعد كل ضربة موجعة تتلقاها من الجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال.