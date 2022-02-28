تبادل جثث وأسرى بين مليشيا الحوثي وقوات العمالقة عبر وساطة محلية

المنامة - ياسر ابراهيم - نجحت وساطة محلية، في إبرام صفقة تبادل بين مليشيا الحوثي وقوات العمالقة بمحافظتي شبوة ومأرب.



وذكر مراسل وكالة شينخوا الصينية، فارس الحميري، أنه وبموجب الصفقة تم انتشال 35 جثة لمسلحين حوثيين، قتلوا في المعارك التي دارت الشهر الفائت، في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة ومديرية حريب بمحافظة مأرب، مقابل إفراج جماعة الحوثي، عن سبعة أسرى من قوات العمالقة.



وشهدت جبهات غرب شبوة وجنوب مأرب الشهر الماضي، معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية، حيث تمكنت الأخيرة من السيطرة على ثلاث مديريات غربي شبوة ومديرية حريب جنوبي مأرب.

