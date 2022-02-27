سفراء بلادنا والسعودية والامارات والبحرين والكويت يلتقون مسئول بالخارجية الجزائرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى سفراء اليمن علي اليزيدي والسعودية عبدالله البصيري والإمارات يوسف سيف والبحريني فؤاد البحارنة والقائم بأعمال سفارة الكويت خالد اليوحه اليوم مع مدير عام الدائرة المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية الجزائرية سعيد خليفي.



كرس اللقاء لمناقشة الأوضاع المأساوية في اليمن نتيجة استمرار الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران ضد الشعب اليمني واصرارها على استمرار الحرب ورفضها لكل القرارات الدولية والمبادرات التي تطرح بين فترة وأخرى لإيقاف الحرب، وقصفها للاماكن المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في السعودية والإمارات.

وطالبوا من الجزائر إدانة هذه الأفعال الإجرامية.

كما ناقش السفراء مع المسؤول الجزائري عقد الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الانسان في اليمن والتي ستعقد خلال الفترة من 25 فبراير إلى 30 مارس 2022 كما حدث في الدورة 48 فان هولندا تقود تحركا غربيا بشأن بيانها الموجه ضد دول التحالف والشرعية اليمنية وان المطلوب مواجهة هذا التحرك من قبل الدول العربية ومنها السعودية والدول الاسلامية والصديقة لحشد أكبر عدد من الدول لمساندة البيان اليمني لإسقاط البيان الهولندي كما حدث في الدورة (48) عندما أسقط بيان الخبراء الدوليين.

من جانبه اكد المسؤول الجزائري وقوف بلاده الى جانب الشعب اليمني وحرصها على سلامة ووحدة اراضيه وقال انه رغم ان الجزائر عضو مراقب في مجلس حقوق الانسان الا ان وفدها سيعمل على حث الاعضاء لمساندة البيان اليمني.