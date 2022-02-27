شاهد.. ضباط وجنود لواء عسكري جنوبي دمره عفاش يتظاهرون في عدن .. والسبب

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يزيد بن سلمان - شبوة - ضباط وأفراد لواء باصهيب ينظمون وقفة احتجاجية بلحج مطالبين بانصافهم

لحج / انوار العبدلي

نظمت قيادات وضباط وأفراد اللواء باصهيب صباح اليوم الاحد بمحافظة لحج وقفة احتجاجية مطالبين بانصافهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم وعلى حقوقهم .

وفي الوقفة الاحتجاجية السلمية والتي تمت أمام بوابة مقر السلطة المحلية بمدينة الحوطة بلحج طالب المحتجون بتمكينهم من ارض الجمعية السكنية الواقعة في منطقة الرباط الإضافي والتي صرفت لهم بعام ١٩٩٣ م .

وقال المحتجون بأنه بوقت سابق حصلنا على توجيهات من السلطة المحلية برئاسة المحافظ التركي بتمكينا من الأرض لكن مكتب الاسكان والأراضي بالمحافظة عرقل التوجيهات ونحن اليوم نجدد وقفتنا من جديد لانصافنا وتمكينا نحن ضباط وأفراد لواء باصهيب من ارضنا التي تتعرض للبسط عليها .

مجددين أملهم بقيادة سلطة لحج وعلى رأسهم اللواء التركي برفع الظلم وانصافنا بحصولنا على حقوقنا في الأرض المصروفة لنا .