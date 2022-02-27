شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ضباط وجنود لواء عسكري جنوبي دمره عفاش يتظاهرون في عدن .. والسبب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ضباط وأفراد لواء باصهيب ينظمون وقفة احتجاجية بلحج مطالبين بانصافهم
لحج / انوار العبدلي
نظمت قيادات وضباط وأفراد اللواء باصهيب صباح اليوم الاحد بمحافظة لحج وقفة احتجاجية مطالبين بانصافهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم وعلى حقوقهم .
وفي الوقفة الاحتجاجية السلمية والتي تمت أمام بوابة مقر السلطة المحلية بمدينة الحوطة بلحج طالب المحتجون بتمكينهم من ارض الجمعية السكنية الواقعة في منطقة الرباط الإضافي والتي صرفت لهم بعام ١٩٩٣ م .
وقال المحتجون بأنه بوقت سابق حصلنا على توجيهات من السلطة المحلية برئاسة المحافظ التركي بتمكينا من الأرض لكن مكتب الاسكان والأراضي بالمحافظة عرقل التوجيهات ونحن اليوم نجدد وقفتنا من جديد لانصافنا وتمكينا نحن ضباط وأفراد لواء باصهيب من ارضنا التي تتعرض للبسط عليها .
مجددين أملهم بقيادة سلطة لحج وعلى رأسهم اللواء التركي برفع الظلم وانصافنا بحصولنا على حقوقنا في الأرض المصروفة لنا .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ضباط وجنود لواء عسكري جنوبي دمره عفاش يتظاهرون في عدن .. والسبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.