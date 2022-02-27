إصابة إمرأة و3 أطفال بشظايا قذيفة للمليشيات غرب مدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

أصيبت أم واثنان من أبنائها بشظايا قذيفة لمليشيات الحوثي الارهابية اليوم الاحد في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز.



وأفادت مصادر محلية أن قذيفة للمليشيات استهدفت منزلا في منطقة العبدلة نتج عنها إصابة الام واثنين من أبنائها أحدهم بترت يده وجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم وتم نقلهم للعلاج.

كما أصيبت الطفلة مريم الزبيري 12 عاما بطلقة قناص للمليشيات الحوثية استقرت بالرأس شمال المدينة وتم إسعافها لتلقى العلاج.