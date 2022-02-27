وزير الدفاع يستقبل خريجين من الكليات العسكرية المصرية ويحث على ابقاء الجيش بعيدا عن التجاذبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، أن المؤسسة العسكرية ستظل الركن الحصين لليمن والدرع المتين لاستعادة دولته وحماية أمنه واستقراره وثوابته ومكتسباته، وهي المعول عليها الحفاظ على مبادئ وأهداف الثورة السبتمبرية الأكتوبرية ومواجهة مليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني الإرهابي.



وأوضح وزير الدفاع خلال استقباله عدد من الطلاب الخريجين من الكليات العسكرية المصرية، أن مؤسسة الجيش تتجسد فيها الوحدة واللحمة الوطنية تحت راية الجمهورية اليمنية وتتاح فيها فرص القيادة والانتساب أمام جميع أبناء الوطن من مختلف المناطق والمحافظات.. مشددا على أهمية ابقاء المؤسسة العسكرية بعيدا عن الصراعات والتجاذبات السياسية التي لاتخدم سوى أعداء الوطن.

وقال "ان أبطال الجيش وإلى جانبهم أحرار المقاومة وكل الشرفاء من أبناء الوطن يخوضون المعركة الوجودية مع مليشيا التمرد والإرهاب منطلقين من واجباتهم الدستورية وعقيدتهم الوطنية وصدق الولاء والانتماء لليمن والعروبة، تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، وبدعم واسناد فاعل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة الامارات.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، حث الفريق المقدشي الخريجين على الالتزام والوفاء للقسم والشرف العسكري ونقل المعارف والتجارب إلى الميادين والمواقع التي سينتقلون إليها..مشيرا إلى ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية لمنتسبي القوات المسلحة والمقاتلين.

وأشار إلى أهمية استمرار عملية بناء وتطوير مؤسسة الجيش ورفع كفاءة منتسبيها واعدادهم معنويا وقتاليا وتأهيلهم وبناء قدراتهم لبناء جيش متسلح بالمعرفة والعلوم إلى جانب التأهيل العملي والميداني الذي يخوضه القادة والأبطال في مختلف ميادين القتال واستبسالهم في مقارعة فلول الكهنوت والظلام.