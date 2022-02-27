لجنة التحقيق تنفذ زيارات ميدانية لخمسة أقسام شرطة بمدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم زيارات ميدانية لأقسام شرطة باب موسى و26 سبتمبر والباب الكبير والثورة في مديرية المظفر محافظة تعز.



التقى خلالها فريق اللجنة بمدراء الأقسام ومسئولي التحقيقات والتحريات وتدوين اهم التحديات اليومية التي تواجه اقسام الشرطة في أداء عملها الأمني والإنساني بالنظر لأنواع القضايا التي تستقبلها الشرطة في تعز، ومعاينة الغرف المخصصة للاحتجاز المؤقت ومدى مناسبتها لحفظ كرامة المحتجزين وسلامتهم البدنية والنفسية، والاستماع لعدد من الموقوفين وسياق احتجازهم.

وقام فريق اللجنة بفحص السجلات والاستمارات والنماذج المستخدمة في الإدارات، وتأتي هذه الزيارات الميدانية ضمن خطة اللجنة في تقييم الأوضاع المختلفة لمراكز الاحتجاز في عدد من المحافظات والتأكد من قانونية الاحتجاز واجراءاته، وتفعيل انفاذ القانون.