بدء الدورة التدريبية لعاملي الرعاية الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، امس فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية لدعم الاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واخذ اللقاح المضاد للفيروس والتي ينظمها قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والهلال الأحمر اليمني.



وتهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام، اكساب 28 كادراً من منسقي التثقيف والاعلام الصحي والبرنامج الوطني للتحصين في عدد من المحافظات، مهارات ومعارف عن التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في ظل الاستجابة، والتطعيم ضد (كوفيد-19) والتفاوت ضمن فئات المجتمع في مدى قبول اللقاح وتدريب الاقران حول السلوك والتصورات، وسلامة العاملين الصحيين في ظل جائحة (كوفيد-19) وأهمية المراقبة والمتابعة والتخطيط واستمارة التقييم.

وحث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، المشاركين على استلهام المفردات المشمولة بالبرنامج التدريبي وغرسها كمفاهيم صحية إيجابية بين أوساط المجتمع..داعياً إلى تظافر الجهود لانجاح فعاليات التطعيم المختلفة..مشدداً على ضرورة التزام الكادر الصحي بأخذ اللقاح الخاص بكوفيد-19 حفاظاً على سلامتهم.

من جانبهما، اشار مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، والقائم بأعمال مدير مكتب منظمة اليونيسيف الدكتور ناصر قدوره، الى أهمية الدورة في تكريس المفاهيم الصحية السليمة في الوسط الصحي والمجتمع.