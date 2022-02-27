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تدشين برنامج تدريبي للتوعية والاستشارات الصحية للخط الساخن في لحج

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة، برنامجاً تدريبياً للتوعية المجتمعية حول (كوفيد-19) وتقديم الاستشارات الصحية والذي ينفذه الخط الساخن للتوعية والاستشارات الطبية بوزارة الصحة بدعم من منظمة اليونيسيف.

واوضحت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، بأن البرنامج يستهدف 15 طبيباً وطبيبة و320 قابلة في محافظات عدن ولحج وساحل حضرموت..مشيرة الى ان البرنامج استهدف، اليوم، 99 قابلة من محافظة لحج..لافتة الى البرنامج يهدف على مدى ستة ايام، اكساب المشاركات معارف ذات صلة بالاتصال والتواصل وفنون التخاطب والإعلام وطرق ووسائل الاقناع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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