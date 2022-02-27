شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين برنامج تدريبي للتوعية والاستشارات الصحية للخط الساخن في لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة، برنامجاً تدريبياً للتوعية المجتمعية حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقديم الاستشارات الصحية والذي ينفذه الخط الساخن للتوعية والاستشارات الطبية بوزارة الصحة بدعم من منظمة اليونيسيف.



واوضحت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، بأن البرنامج يستهدف 15 طبيباً وطبيبة و320 قابلة في محافظات عدن ولحج وساحل حضرموت..مشيرة الى ان البرنامج استهدف، اليوم، 99 قابلة من محافظة لحج..لافتة الى البرنامج يهدف على مدى ستة ايام، اكساب المشاركات معارف ذات صلة بالاتصال والتواصل وفنون التخاطب والإعلام وطرق ووسائل الاقناع.