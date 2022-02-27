رئيس الوزراء يتابع عمليات تأمين سلامة الطلاب واليمنيين المتواجدين في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عمليات تأمين سلامة الطلاب والمواطنين اليمنيين المتواجدين في أوكرانيا والجهود المبذولة في هذا الجانب من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وسفارة اليمن في بولندا، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



واستمع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه امس مع سفير اليمن لدى بولندا ميرفت مجلي، الى شرح عن عمل خلية الازمة المشكلة لمتابعة أحوال اليمنيين المتواجدين في أوكرانيا، وتسهيل عملية الخروج للراغبين منهم عبر نقطة العبور المحددة.. مؤكدة انه حتى اللحظة ولله الحمد لم يتم الإبلاغ عن أي اصابات بين المقيمين او الطلاب اليمنيين في أوكرانيا، ويتم العمل على تأمين دخولهم الى بولندا عبر المنافذ كنقطة عبور.. وقالت "قمنا بالعديد من الاجراءات واصدرنا تعليمات لتسهيل وصولهم ونحرص على التحديث بصورة مستمرة في موقع السفارة كما وطلبنا ان يسجلوا بياناتهم لاحصائهم وحصر عددهم".

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالإجراءات المتخذة واهمية مضاعفة الجهود لضمان سلامة وتامين الرعايا والطلاب اليمنيين في أوكرانيا .. منوها بجهود وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية في بولندا ومتابعتها المستمرة والاستثنائية في هذه الظروف.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق مع السلطات المختصة لتامين سلامة الطلاب والمواطنين اليمنيين وعودة الراغبين منهم بالخروج من أوكرانيا.