شكرا لبحثكم عن خبر الإعلام الرسمي يرفض تحويل مرتبات الموظفين عبر بنك يعاني من الإفلاس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رفض موظفو المؤسسات الإعلامية والصحفية بالعاصمة المؤقتة عدن وبشدة تحويل رواتبهم إلى كاك بنك للصرف .. معتبرين الاتفاق الذي جرى بين وزير المالية والبنك يمس حقوقهم المالية ويعرض رواتبهم للعبث في بنك تثار حوله شبهات الإفلاس.

ولفت الموظفون إلى ان كاك بنك يعاني من الإفلاس منذ سنوات وليس لديه سيولة مالية .. ويخشون على رواتبهم من التلاعب ومشقة في استلامها مقسطة.

وناشدوا وزارة الاعلام بصفتها مسؤولة عن المؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية التدخل العاجل لحمايتهم من كاك بنك حفاظا على رواتبهم التي تعتبر المصدر الوحيد للدخل الذي يعيلون به أسرهم.

واعتبروا اتفاق المالية على تحويل رواتب موظفي المؤسسات الحكومية إلى كاك بنك كارثة لا يقبل بها عاجل وانتهاكا خطيرا ومساسا بالحقوق الإنسانية للموظفين الذين لا يحتملون عبث كاك بنك ولا الازدحام في الطوابير ولا تقسيط صرف رواتبهم بسبب فقدان ذلك البنك للسيولة المالية منذ سنوات.

وحملوا وزير المالية المسؤولية الكاملة عن تداعيات اتفاقه مع كاك بنك معتبرين إياه كارثة فادحة .. منوهين بأن وزارة المالية تعلم وضع كاك بنك وما يكتنفه من اشكاليات واختلالات .. معربين عن رفضهم المطلق أن يكونوا طوق نجاة لبنك يفتقد السيولة والمصداقية.

وكان اتفاقا قد عقد بتكتم شديد بين وزير المالية سالم بن بريك وبنك التسليف التعاوني الزراعي في 31 ديسمبر الماضي وتم كشفه اليوم السبت في وسائل الإعلام قد نص على تولي البنك صرف مرتبات موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة ما أثار غضبا شديدا ورفضا واسعا من قبل موظفي الدولة.