أغلال إمامية.. نافذ حوثي يختطف مواطنا وأبنائه وينهب ممتلكاتهم في إب

أقدم شيخ نافذ في مليشيا الحوثي الإيرانية، على اختطاف مواطنين ونهب ممتلكاتهم، في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر حقوقية ومحلية، إن الشيخ الحوثي (خليل أبوهاجره)، اقتحم منزل مواطن مُسن يُدعى (عبده علي المعبا) في إحدى قرى مديرية القفر (شمال إب)، وقام بوضع أغلال حديدية في قدميه قبل أن يقتاده مع أبنائه إلى سجن خاص.



وأضافت المصادر أن المتنفذ الحوثي قام بنهب ممتلكات المواطن (المعبا) ومن بينها (سلاح، وأموال، وأغنام ووثائق لأراضِ وممتلكات)، قبل أن يقتاده مع أبنائه إلى سجنه الخاص.



وأعادت الحادثة إلى الأذهان الأغلال التي كانت توضع في أقدام اليمنيين إبان الحكم الإمامي البائد.



ويتعرض سكان محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، لانتهاكات واسعة من قبل قيادات المليشيا ونافذيها وسط صمت حقوقي ودولي.



