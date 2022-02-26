إب.. مقتل شاب على يد عصابة أثناء أداء عمله ليلًا في "السدّة"

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب في العشرينات من عمره، الخميس، على يد عصابة مسلحة، غدرت به أثناء قيامه بأداء عمله، في مديرية السدة، شرق محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن الشاب أوسان مصلح الكينعي، 20 عامًا، قتل، على يد عصابة مسلحة، أثناء قيامه بحراسة مضخة المياه، الواقعة في قاع وادي القرية، في منطقة الحقلين".



وأوضحت المصادر، "أن العصابة هجمت على الشاب الكينعي، وأثناء مقاومته لهم، قاموا بضربه بالرأس، وتوجيه سبع طعنات قاتله في الظهر، حتى أردوه قتيلا، ونهب سلاحه الآلي، ولا ذوا بالفرار، بعد ارتكابهم الجريمة".

وتأتي هذه الجريمة، بعد يومين فقط على مقتل شاب يعمل في إحدى محطات المشتقات النفطية، على يد مسلحين في مدينة كتاب بمديرية يريم، حيث قاموا باستدراجه وتوجيه عدة طعنات قاتله، ورميه في مكان مهجور.

يأتي هذا في ظل الانفلات الأمني الكبير الذي تشهده محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ أكتوبر 2015، حيث تشهد حوادث قتل، وجرائم منظمة بشكل شبه يومي.