تحذير رسمي.. المياه المعلبة بالبلاستيك تسبب السرطان

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعد ثبوت تسببها بالسرطان وامراض خطيرة حماية المستهلك تحذر من شرب المياه المعلبة
تقرير: الاعلامي/ حسين المحرمي
حذرت جمعية حماية المستهلك بالعاصمة عدن في بيان من شرب المياه المعدنية المعلبة والتي انتشرت مؤخراً باسماء جديدة واشكال مختلفة وذلك لتسبب معظم هذه الانواع من المياه في امراض الفشل الكلوي والسرطانات المعوية.
واكدت دراسات وبحوث وتحاليل طبية خطورة استهلاك المياه المعدنية المنتشرة في المحال التجارية في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، والمحافظات اليمنية لكونها احد الاسباب الرئيسية في انتشار امراض الفشل الكلوي والسرطانات .
واشارت الدراسات الى ان السبب في خطورة هذا النوع من المياه استخدام المصانع المنتجة لها الاحماض الكيميائية في معالجتها "الاسيد" وبكميات قاتلة والتي تؤكد الدراسات خطورة هذه الانواع المستخدمة في امراض السرطانات المختلفة والفشل الكلوي وعطب وظائف اعضاء جسم الانسان.
وازدادت مؤخرا المصانع المنتجة للمياه المعدنية العشوائية بمئات الاسماء، والاشكال، والاحجام المختلف مستغلة غياب الرقابة والوضع السياسي والاقتصادي الصعب متجاوزة المواصفات والمقاييس الصحية.
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