شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الداخلية تسرح طلبة كلية الشرطة .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية نفيا قاطعاً اي نية لدى وزارة الداخلية توقيف كلية الشرطة بالمكلا.

وأوضح المصدر المسؤول في تصريح لصحيفة ١٧ يوليو الإخبارية ن الشائعات التي تروجها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول توقيف الدراسة بكلية الشرطة غير صحيحة.

وأكد المصدر أن القبول بكلية الشرطة لم يخضع للاجراءات القانوية التي ينص عليها القانون رقم ١٥ لهيئة الشرطة للعام ٢٠٠٠م، والذي يحدد طرق وأساليب القبول بكلية الشرطة، كما يحدد المعايير الخاصة بقبول المتقدمين لكلية الشرطة من خريجي الثانوية العامة ، او خريجي الجامعات والتخصصات والتي تحتاجه وزارة الداخلية .

ونوه المصدر أن الوزارة منحت الطلاب الملتحقين اجازة حتى تتم معالجة هذه الاشكالية قانونياً وحتى لا يؤثر على مستقبل الملحتقين بكلية الشرطة.

ودعا المصدر الجميع إلى تحري الدقة والأمانة في نقل المعلومات .