شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة التحضيرية لـ"ملتقى عدن الثاني2022م" تعلن موعد انطلاقه بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد العاصمة عدن الأعمال التحضيرية لانعقاد "ملتقى عدن الثاني" المُنظم هذا العام تحت شعار "هي تستحق أن نعمل من أجلها".

وبحسب اللجنة التحضيرية، فالملتقى يهدف لاستعراض ومناقشة أهم التجارب والخبرات والمستجدات والطارئة لعدد من القطاعات الخدمية بالعاصمة عدن بغرض الاستفادة منها والاسترشاد بها في عمليات تخطيط الاستراتيجيات المستقبلية لتطويرها وتحديث تلك القطاعات.

وسيناقش ملتقى عدن الثاني عدد من الأوراق المتعلقة جوانب الاستثمار وفرص جذب المستثمرين محليا ودوليا للعاصمة عدن، ودور المنظمات المحلية والدولية، ودور القضاء في ضمان وتحفيز دور الاستثمار، بالإضافة لواقع القطاع المصرفي وأثره على جذب الاستثمار وعلاقتهم بالمرافق الخدمية.

ويستقطب الملتقى بنسخته الثانية، أستاذة جامعيين وأكاديميين وخبراء ، ورجال مال واعمال، ونخبة من الشخصيات البارزة، وعدد من المختصين لتقديم عدد من الأوراق العلمية لتلك القطاعات.

وسينظم الملتقى بدعم وإشراف من قبل السلطة المحلية بقيادة الأستاذ/ أحمد حامد لملس محافظة العاصمة عدن الرامية جهوده للدفع بعجلة التنمية وتوفير بيئة مستقرة وآمنـة وعامل جذب للاستثمار.

وبحسب اللجنة التحضيرية فان ملتقى عدن الثاني 2022م المزمع إقامته الاثنين الاسبوع الجاري الموافق من 28-2-2022م، يُعد حدثاً هاماً في مدينة عدن ونقطة انطلاق حقيقية لقراءة وتطوير واقع عدد من القطاعات الخدمية بالعاصمة عدن نظير ما يمثله من فرصة سانحة لتبادل الآراء ومناقشة التطورات الحديثة وبحث سبل التعافي وتعزيز أثر القطاعات الخدمية الهامة.