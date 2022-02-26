وكيل حضرموت يؤكد على أهمية توحيد الصف وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة حضرموت عمرو العليي، على أهمية توحيد الصف وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي في خدمة قضايا المجتمع وتحقيق الاستقرار الخدمي والأمني.

وأشار خلال لقاء موسع عقده، اليوم، في مدينة غيل باوزير وضم الوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية، إلى أن متطلبات المرحلة تستدعي من الشخصيات والمكونات الاسهام بدور فاعل في التعاون والتكاتف.

وتناول اللقاء، عددًا من القضايا المتعلقة بتحسين الجوانب الخدمية، ومنها ترفيع مستشفى المديرية إلى مستشفى عام والاهتمام بالشباب والأنشطة الثقافية.

الى ذلك، تفقّد وكيل أول محافظة حضرموت، اليوم، مركز الفقيد محمد مديحج للأنشطة التربوية والتنموية في مدينة غيل باوزير، واطلع على ما تحتويه أجنحة متحفه من أواني ومقتنيات ولوحات ومجسمات متعددة تبرز الثراء الثقافي والتنوع الابداعي..مستمعًا من مدير المركز عبدالله الحوري إلى شرح حول الجهود التي بذلت في إعادة تأهيل مبنى المركز وتحويله إلى منار ثقافي وتنويري..معبراً عن سعادته بزيارة المركز الذي يعد أحد المعالم التاريخية والتنويرية في المنطقة.