ضبط خلية مكونة من 8 اشخاص بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية تريم حضرموت خلية مكونة من ثمانية اشخاص بحوزتهم عدد من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر والممنوعات يستخدموها لإقلاق السكينة العامة وترويع المواطنين.



وجاء ضبط الخلية خلال حملة أمنية لملاحقة المطلوبين أمنيا وتفتيش مواقع مشبوهة بمديرية تريم وقد نجحت بالتنسيق مع النيابة العامة في اصدار اوامر تفتيش بمداهمة المواقع المشبوة بعد استلام بلاغات وشكاوي من المواطنين ورجال التحريات عن وجود اشخاص مشتبه بهم يقومون بعدد من الاختلالات الأمنية في المديرية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية تريم من استعادة سيارتين مسروقتين وضبط من نفذوا عملية السرقه، حيث لازالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضايا.