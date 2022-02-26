تكريم ٣٦ طالبة من خريجات دبلوم التمريض العام في دوعن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن حفلاً تكريمياً لـ 36 خريجة من طالبات دبلوم التمريض العام .



وفي التكريم اشار مدير العام لمديرية دوعن سالم أحمد إلى أن هذا البرنامج كان أثرا ايجابيا للمديرية وسد الحاجة من الكادر النسائي في المستشفيات..داعيا مكتب الصحة بالمحافظة أن يولي الخريجات أهمية والبدء باتخاذ إجراءات التعاقد معهن وترتيب أوضاعهن في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ليكون بمثابة تكريم لهن.

وأكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي أن نجاح البرنامج بعد الجهد الكبير المبذول من قبل الشركاء في البرنامج ودعم المحافظ لتحتفل دوعن بتخريج كوكبة من الطالبات.. مؤكدا سعي مكتب الصحة بالمحافظة لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب هذه الكوادر وتوظيفها.