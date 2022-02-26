وكيل حضرموت المساعد يطلع على النشاط الرياضي بنادي الهلال بالسويري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم ، على النشاط الرياضي بنادي الهلال الرياضي بالسويري بمديرية تريم.



وطاف وكيل المحافظة المساعد ومعه مستشار وزارة الشباب والرياضة علي باشعيب في منشآت النادي.. مستمعا من رئيس الهيئة الادارية عبدالله حديجان الى شرح واف حول أنشطة النادي المختلفة وتهيئة الأجواء للشباب لممارسة هواياتهم الرياضية والثقافية وتطوير قدراتهم وإبراز مواهبهم..مشيداً بجهود الهيئة الادارية للنادي وما تمتلكه من كفاءات وكوادر مميزة..مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بقطاع الشباب وحرصها الدائم على تحقيق لهم مناخ يتناسب مع تطلعاتهم ويعزز من إبداعاتهم المختلفة.

وعلى هامش الزيارة حضر وكيل المحافظة المساعد جانبا من اختتام البطولة التي نظمها النادي بمشاركة 9 من الفرق الشعبية التابعة له ، وتوج فيها العين بالردود بالبطولة بفوزه بهدف وحيد على جاره الاتحاد بشريوف .