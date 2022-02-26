شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبور 168 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة مقدمة من مركز الملك سلمان لعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت منفذ الوديعة الحدودي، 168 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل مساعدات طبية واغاثية وايوائية لعدد من المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، بان المساعدات التي عبرت المنفذ خلال الفترة من 6 حتى 23 فبراير 2022م، تحتوي على 29 ألفاً و 224 سلة غذائية، و120 خيمة إيوائية و 120 حقيبة شتوية فضلاً عن المواد الطبية التي تزن 9 أطنان و 200 كيلوغرام، بالإضافة إلى 45 ألف كرتون من التمور، لمحافظات عدن، ومأرب، والمهرة، والضالع، وتعز ، وشبوة، والحديدة، وسقطرى، وحجة، وحضرموت، وصعدة، والجوف، وأبين، ولحج.