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الجيش الوطني يشن هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي شرق مدينة تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الجيش، أمس الجمعة، هجوما على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإيرانية، في مديرية صالة، بالجبهة الشرقية لمدينة تعز.

 

مصدر ميداني أكد لـ "سبتمبر نت" أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عربات لها.

 

إلى ذلك أقدمت مليشيا الحوثي، على قصف أحياء سكنية في مديرية صالة، وأخرى شمال المدنية، بقذائف المدفعية والدبابات، مما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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