شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رجل من بوادي حضرموت يعثر على عملة قديمة للدولة العثمانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عثر رجل من بوادي حضرموت وتحديداً من هضبة وادي دوعن ،على عملة للدولة العثمانية في أحد أودية دوعن يعود تاريخها إلى عام ١٢٧٧ هجرية وهي عملة نحاسية ذات قيمة تاريخية أي ما يقارب لها ١٦٦ عاما،كذلك لديه عملة للدولة الكسادية يعود تاريخها لعام ١٢٧٦ هجرية تعود لزمن السلطان النقيب سلطان الدولة الكسادية بالمكلا .



وهذه العملتين تعتبر نادرة وذات قيمة تاريخية ،وقد عرضها صاحبها بمبلغ خمس عشر مليون ريال يمني فقط ، يعني قرابة المئة ألف سعودي فقط ،فهناك من محبي جمع العملات النادرة ، ولها أسواق ومزادات معروفة ويبلغ سعر بعض العملات النادرة والمطلوبة لأكثر من ٣ مليون دولار .