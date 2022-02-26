شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحبط عملية عسكرية لمليشيا الحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تمكن الجيش الوطني امس من احباط عملية تقدم لمليشيا الحوثي الارهابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.



وقال قائد الوية صقور اليمن العميد القطريفي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن عناصر المليشيا الانقلابية حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب الوحش والخيّال الاستراتيجيتين المطلتين على سوق آل ثابت المركزي وأن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد مدفعي من تحالف دعم الشرعية ، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع واصابة العشرات من عناصر الميليشيا الارهابية.

واضاف إن مدفعية الجيش الوطني والتحالف العربي استهدفت بشكل دقيق تعزيزات ميليشيات الحوثي وقصفت التحركات القادمة من مناطق سيطرتها .