عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجوم للجيش الوطني في تعز يوقع قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين

السبت 26 فبراير 2022

الخليج 365

أفادت مصادر بسقوط قتلى وجرحى من ميلشيا الحوثي في هجوم شنه الجيش الوطني على مواقع للجماعة المسلحة بمدينة تعز.



واستهدفت قوات الجيش مواقع للجماعة في مديرية صالة بالجبهة الشرقية للمدينة، ما أسفر أيضا عن تدمير عربات للجماعة المسلحة.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن المسلحين الحوثيين قصفوا أحياء سكنية في مديرية صالة وأخرى شمال المدينة بقذائف المدفعية والدبابات، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين.

وعلى الصعيد الإنساني، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، من أن اليمن الذي مزقته الصراعات يتجه نحو كارثة بسبب نضوب التمويل الإنساني.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، في ختام زيارة لليمن استغرقت يومين، إن البرنامج بات مضطرا لتقليص المساعدات الغذائية الضرورية لملايين الأسر الجائعة.

وأضاف في بيان، "ليس لدينا خيار سوى أخذ الطعام من الجياع لإطعام المتضورين جوعا".

وتابع المسؤول الأممي قائلا: "ما لم نحصل على تمويل فوري، سنخاطر في غضون أسابيع قليلة حتى بعدم قدرتنا على إطعام المتضورين جوعا.. سيكون هذا هو الجحيم على الأرض".

ورجّح برنامج الأغذية العالمي أن يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في البلد الذي يعتمد على الاستيراد.