الضالع.. مقتل أمّ وابنها حرقًا على يد زوجها في منزلهما بمديرية سناح

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم رجل على قتل زوجته ونجله البالغ من العمر تسع سنوات، حرقًا، اليوم الجمعة، في إحدى القرى، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن "شخصًا في قرية العطرية القريبة من سناح، التابعة لمحافظة الضالع، قام بحرق زوجته، ونجله، بعد صبّ البنزين عليهما، وأضرم النار فيهما، حتى تفحّمَا".

وأوضحت المصادر، "أن الزوجة حاولت منع الأب من إحراق نجله، فقام بصبّ البنزين على الأم وابنها، ومنع الناس من الاقتراب لإنقاذهما، حتى تفحما وفارقا الحياة".

وعزت المصادر السبب في ارتكاب هذه الجريمة إلى "أن أحد المواطنين في القرية اشتكى للأب، أن الولد اقترف خطأ بسيطًا بحقه، فحاول الوالد إحراقه، فجعلت الأم نفسها على ولدها الأمر الذي دفعه لارتكاب الجريمة بحقهما".

يأتي هذا بعد أقل من شهر من ارتكاب شاب في محافظة الضالع، جريمة بشعة تمثّلت في قيامه بذبح نجله الرضيع، بعد خلاف مع زوجته.