وزير الصحة: انجاز 86% من حملة لقاح شلل الأطفال في مرحلتها الأولى

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، يوم الجمة، تطعيم أكثر من مليوني طفل ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 86% من المستهدفين، بعد أسبوع من تدشين الحملة التي استهدفت 12 محافظة يمنية.



وقال وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح في بيان مقتضب على تويتر، الجمعة ، إن جرى تلقيح (2.109.181) ضد شلل الأطفال في 12 محافظة تحت سيطرة الشرعية بنسبة 86% تغطية من المستهدف العام.



وأضاف أن الحملة مستمرة في 3 محافظات، بسبب تأخر التدشين فيها؛ مؤملاً أن تتجاوز نسبة الانجاز حاجز الـ 90% بانتهاء الجولة الأولى".



ونوه إلى استعداد الوزارة لتنفيذ جولة ثانية بعد شهر من الآن.



وكانت وزارة الصحة قد دشنت السبت الماضي، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في عدن، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، فيما رفضت مليشيا الحوثي تنفيذ الحملة في مناطق سيطرتها.



وعاود المرض الانتشار في اليمن بعد ظهور بؤرة له في محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية.

