شكرا لبحثكم عن خبر استمرار انحسار حالات الإصابة بكورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) - قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن يوم الجمعة إن حالات الإصابات بفيروس كورونا واصلت انخفاضها الكبير خلال الأسبوع المنصرم للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أسابيع من زيادة لافتة لأعداد الإصابات، لا سيما في عدن وحضرموت.

وذكرت اللجنة التي تتبع الحكومة المعترف بها دوليا في بيان، أنها سجلت 28 إصابة جديدة مؤكدة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنصرم في مؤشر على انحسار الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي بدأت منذ مطلع يناير كانون الثاني، مقابل 72 إصابة في الأسبوع السابق.

وأشار البيان إلى أن حالات الوفيات سجلت خلال نفس الفترة ارتفاعا طفيفا جدا لتصل إلى 16 حالة، مقابل 15 حالة وفاة الأسبوع السابق.

وأضافت اللجنة ومقرها عدن أن إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها بجنوب البلاد وشرقها ارتفع إلى 11759 إصابة، منها 8688 حالة تم شفاؤها و940 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2131 حالة وفاة، وذلك بالمقارنة مع 11731 إصابة، و 2115 وفاة و1061 حالة نشطة، في الأسبوع السابق.

ويقول مراقبون إن الوفيات والإصابات في اليمن أكبر بكثير مما تسجله اللجنة المعنية بمواجهة كورونا في ظل ظروف الحرب التي تحول دون إجراء فحوص كوفيد-19 وتحد من الإبلاغ بالحالات كما تحول دون دخول المرضى المستشفيات بسبب الفقر أو ضعف الثقة بالقطاع الصحي.