السفارة الأمريكية تعلن احتجاز الحوثيين أحد موظفيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 فبراير 2022

أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن، احتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية موظفا آخرا من بين العاملين المحليين في مقرها بصنعاء.



وعبرت عن امتنانها للاهتمام الإعلامي باختطاف المليشيا المدعومة من إيران لموظفيها واحتجازهم تعسفيا، مطالبة بتسليط الضوء على القضية إعلاميا.

واتهمت المليشيا الإجرامية باحتجاز الموظفين المحليين الأبرياءـ من أجل استخدامهم كبيادق في الصراع.