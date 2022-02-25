مليشيا الحوثي تجدد قصف مدينة تعز بالقذائف المدفعية

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت مليشيا الحوثي الإيرانية، الخميس، استهدف الأحياء السكنية بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، بالقصف المدفعي.



وقال سكان محليون، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، أطلقت عدداً من القذائف صوب الأحياء السكنية لمدينة تعز، بشكل عشوائي، ماتسبب بحالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين.



وأضافوا أن ثلاث قذائف سقطت في حي الشماسي، وسط المدينة، دون تسجيل سقوط ضحايا.



وبين الفينة والأخرى تستهدف مليشيا الحوثي الإيرانية الأحياء السكنية في مدينة تعز بالقصف الصاروخي والمدفعي، مخلفة قتلى وجرحى في أوساط المدنيين.



