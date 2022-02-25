عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يسقط 4 طائرات مسيرة للحوثي بحجة

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الخميس، إسقاط 4 طائرات مسيرة لمليشيات الحوثي وسط استمرار غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.



ويستخدم الحوثيون بكثافة الطائرات المسيرة في مسعى لإسناد هجوم بري كبير للمليشيات على المناطق المحررة في مديريات حرض وعبس وحيران في محافظة حجة، شمالي غربي اليمن.

ولا تزال المقاتلات الحربية التابعة للتحالف تواصل دك أهداف الانقلابيين وتدمير آلياتهم القتالية.

وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، إن دفاعاتها الأرضية بإسناد من التحالف العربي اعترضت 4 طائرات مسيرة لمليشيات الحوثي في أجواء مديريتي عبس وحرض شمالي غربي المحافظة الساحلية.

وحاولت 3 طائرات مسيرة لمليشيات الحوثي الهجوم على موقع عسكرية للجيش الوطني قبل أن يتم إسقاطها فيما تم تدمير أخرى رابعة وهي تمارس أعمال تجسسية.

ووفقا للبيان فإن مقاتلات التحالف العربي تواصل ضرباتها الجوية بما فيه المناطق التي أطلقت منها مليشيات الحوثي الطائرات بدون طيار.

وأوضح أن الغارات ضربت تجمعات للمليشيات الحوثية ودوريات عسكرية وعديد الآليات في مواقع متفرقة للانقلابيين خصوصا في مديرية حرض على الحدود مع السعودية، الهدف الرئيسي للهجوم الحوثي.

وكبدت الغارات مليشيات الحوثي - المدعومة إيرانيا - عشرات القتلى والجرحى وخسائر فادحة في المعدات القتالية شمالي المحافظة المطلة على البحر الأحمر، طبقا للبيان.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي تنفيذ 27 عملية استهداف وتدمير 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية في محافظة حجة.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني.