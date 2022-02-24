شكرا لبحثكم عن خبر القبض على المتهمين بخطف الشاب أنور عبدالحكيم الحماطي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

قبضت قوات الطوارئ والدعم الامني، اليوم، بمديرية المنصوره وبأشرف مدير أمن عدن اللواء مطهر علي ناجي، وبالتنسيق مع قوة مكافحة الارهاب بقيادة اللواء الركن شلال علي شايع، على شخصين متهما باختطاف الشاب أنور عبدالحكيم الحماطي.

حيث قام الخاطفين باختطاف الشاب انور الحماطي، من أمام منزله الكائن في مديرية المنصورة، يوم الثلاثاء الموافق 21\2\2022 والاتجاه به إلى جهة مجهولة، وتم عمل بلاغ فقدان في الحادثة وتعميمه على الأجهزة الامنية.

وقال مصدر أمني في أمن عدن، بأنه وفور تلقي بلاغ جريمة الاختطاف المعمم به من عمليات قوات الطوارئ والدعم الأمني - تم البحث والتحري وجمع المعلومات حول الجريمة الدخيلة على مجتمعنا وبعد التأكد من هوية الخاطفين ومكان تواجدهم تم مداهمتهم والقبض على الجناه.

وأشار المصدر الأمني بأنهم فور القبض على المتهمين تم تحويلهما الى مقر مكافحة الإرهاب لاستكمال اجراءات التحقيق، مؤكدا بانهما اعترفا باختطاف الحماطي ويجري حالياً تعقب بقية العصابة وتحديد مكان تواجد المخطوف وإعادته إلى أهله سالماً آمنا بإذن الله ..