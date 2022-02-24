شكرا لبحثكم عن خبر تكريم 9 مدربين لدورهم بتأهيل الطلاب المشمولين برعاية مؤسسة الأمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص

كرمت مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن اليوم الخميس (24 نوفمبر2022م)، عدد من مدربي المهارات العملية، الذين أسهموا بتأهيل وتدريب الطلاب المشمولين برعاية المؤسسة خلال العام المنصرم.

وقد قام الأستاذ نصر مبارك باغريب، نائب رئيس مجلس الادارة للمؤسسة، ونيابة عن المؤسس، سفير النوايا الحسنة، الدكتور/عمر بن عبدالله بامحسون، بمنح شهادات التقدير والشكر لعدد تسعة (9) مدربين من المدربين ذات الكفاءة العالية بمجالات تخصصاتهم المختلفة.

وتم التكريم بالشهادات التقديرية للمدربين وهم: الاستاذة/ يسرى صالح الزرنوقي، والاستاذ/وضاح عبدالله خضر، والدكتور/ياسر العبد باعزب، والاستاذ/وليد صالح الحمري، والأستاذة/وفاء سعد طلحة، والاستاذ الدكتور/أمين احمد باوزير، والاستاذ/عبدالله مناف عبود، والأستاذة/أمل ثابت سعيد محسن.

وقد أعرب الأستاذ نصر مبارك باغريب، عن شكر المؤسسة للأساتذة المدربين الذين قدموا عطائهم التطوعي العلمي والمهاري لطلاب المؤسسة..، مشيرا أن المؤسسة تعتز بهذه الكوكبة من المدربين الذين أفادوا الطلاب وعززوا من قدراتهم ومهاراتهم التي ستفيدهم بحياتهم العملية ووظائفهم بسوق العمل.

حضر فعاليات التكريم الدكتور/سليم عمر النجار عضو مجلس الإدارة، والأستاذة/منى محسن باعمر المديرة التنفيذية، والأستاذة/رنا احمد الحطيبي رئيسة اللجنة العلمية، والأستاذة/مريم محمد الاهدل المسؤولة المالية بالمؤسسة.