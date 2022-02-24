بلادنا تشارك في القمة الخاصة بمستقبل الغذاء في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، في القمة الخاصة بمستقبل الغذاء المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، بوفد ترأسه وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري.



وتهدف القمة التي تأتي ضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي الجديد الذي بدأت العمل به منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الى تعزيز مستقبل الغذاء والجهود المبذولة لتسهيل التنمية الفعالة بمجال الأمن الغذائي.

واستعرض الوزير السقطري في القمة، ورقة عمل بعنوان "التجارة والابتكار والتكنولوجيا من أجل الأمن الغذائي"، شملت محاور المؤشرات المتعلقة بالأمن الغذائي الذي يعد أحد الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030، والاجراءات والاحتياجات المطلوبة للقضاء على الجوع وسوء التغذية ومعالجة أسبابها وتعقيداتها والتصدي لها، وتغير المناخ.

وأكد السقطري، أهمية تأمين الغذاء، كون ذلك من القضايا الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ..لافتا إلى بذل قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية جهود حثيثة لتنمية الموارد الزراعية المتاحة وتخصيصها بصورة تحقق كفاءة استخدامها لمواجهة احتياجات السكان المتزايدة من الغذاء ..مستعرضا أدوار التقنيات الحديثة والتجارة الدولية في تحقيق الأمن الغذائي.