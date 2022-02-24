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تركيب 7 مضخات لتعزيز إمدادات المياه بالتواهي في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

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قامت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، امس، بتركيب 7 مضخات مياه نوع (جراند فوس) في محطة الروضة لتعزيز إمدادات المياه بمديرية التواهي في محافظة عدن، بتمويل حكومي.

 

وأشار مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيره، الى أنه تم استبدال المضخات القديمة التي تجاوز عمرها 20 عاما بالمضخات الحديثة التي ستساهم في تحسين تموين المنطقة بالمياه، كون قدرة كل مضخة 64 مترا مكعبا بالساعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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