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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيب 7 مضخات لتعزيز إمدادات المياه بالتواهي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
قامت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، امس، بتركيب 7 مضخات مياه نوع (جراند فوس) في محطة الروضة لتعزيز إمدادات المياه بمديرية التواهي في محافظة عدن، بتمويل حكومي.
وأشار مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيره، الى أنه تم استبدال المضخات القديمة التي تجاوز عمرها 20 عاما بالمضخات الحديثة التي ستساهم في تحسين تموين المنطقة بالمياه، كون قدرة كل مضخة 64 مترا مكعبا بالساعة.