تدشين برنامج الحد من الكوارث الطبيعية والإنذار المبكر المجتمعي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن بمديرية تريم محافظة حضرموت، اليوم، البرنامج التدريبي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والإنذار المبكر المجتمعي ، ضمن المشاريع المنفذة من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FOA) والممول من دولة الكويت و الحكومة اليابانية.



ويستهدف البرنامج على مدى 24 يوماً ضمن فعاليات اليوم الوطني للبيئة الـ20 من فبراير للعام الجاري، 140 متدرباً يمثلون جمعيات مستخدمي المياه بمديريتي تريم ودوعن بحضرموت ، الى جانب توعية أكثر من ٧٠٠ شخص.

أوضح مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي حضرموت والصحراء المهندس عمر بن شهاب، أهمية البرنامج لتشكيل فرق مجتمعية من جمعيات مستخدمي المياه تعمل على رفع التوعية لدى المجتمع في كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والإنذار المبكر المجتمعي.