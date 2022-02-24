وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين.

وأكدت الوزارة أنه تم فرض العقوبات الجديدة على الحوثيين، بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين في الخليج.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي تواصل حملتها التدميرية ضد اليمن رغم دعوات السلام من المجتمع الدولي، مشددة على مواصلة العمل بـ"حسم" ضد كل من يحاول إطالة أمد النزاع في اليمن لتحقيق مآربه الخاصة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن مليشيات الحوثي تواصل شن هجمات بالقذائف والطائرات بدون طيار ضد جيران اليمن.

وطالبت الحوثيين بالتوقف عن العنف وأن يتفاوضوا بحسن نية لإنهاء الصراع في اليمن.

واعترفت إيران بدعم الانقلابيين الحوثيين أكثر من مرة، كان آخرها على لسان مساعد قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، في مقابلة تلفزيونية.

وقال قاسمي إن "كل ما يملكه الحوثيون من أسلحة ومعدات عسكرية هو بفضل مساعدة إيران"، وزاد على ذلك بأن الحرس الثوري قدّم تدريبات عسكرية للمليشيات الانقلابية.

وتشكل تصريحات رستم دليلا ملموسا على أن مليشيات الحوثي أداة إيرانية لتنفيذ مخططات التخريب في اليمن والمنطقة، ناهيك عن عرقلة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد.