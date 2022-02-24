عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية تؤكد أهمية عقوبات واشنطن ضد ممولي الحوثي

الخميس 24 فبراير 2022

الخليج 365

شددت الخارجية اليمنية، الأربعاء، على ضرورة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وذلك تعليقا على العقوبات الجديدة للإدارة الأمريكية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وفق تدوينة لبن مبارك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد المسؤول اليمني على أهمية العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية الأربعاء، على أفراد وشبكة دولية متورطين في تمويل حرب المليشيات الحوثية ضد اليمنيين ودول الجوار.

وطالب وزير الخارجية اليمني بضرورة إعادة تصنيف ‫الحوثيين كمنظمة إرهابية ليتحقق السلام في اليمن، وذلك في أول تعليق للحكومة المعترف بها على العقوبات الجديدة بحق شبكة دولية تمول المليشيات الانقلابية.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين.

وأكدت الوزارة أنه تم فرض العقوبات الجديدة على الحوثيين، بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين في الخليج.

وتواصل مليشيات الحوثي حملتها التدميرية ضد اليمن رغم دعوات السلام من المجتمع الدولي، مشددة على مواصلة العمل بـ"حسم" ضد كل من يحاول إطالة أمد النزاع في اليمن لتحقيق مآربه الخاصة، وفقا للخزانة الأمريكية.