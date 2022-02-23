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شاهد.. منصة شباب وعى تناقش أسباب تدهور العملة الوطنية عبر برنامج الحقيقية في سطور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_ الخليج 365

أعدت منصة شباب وعى دارسة لبحث تدهور الأوضاع الاقتصادية.

 

كما بحثت منصة شباب وعي تقلبات العملة الوطنية.

 

وتحت عنوان أسباب تدهور الوضع الاقتصادي وتقلبات العملة الوطنية في اليمن، جاءت الحلقة الرابعة من برنامج الحقيقة في سطور تناقش الاسباب والحلول الممكنة.

https://fb.watch/bmjUPUcfL_/

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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