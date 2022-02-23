وتحت عنوان أسباب تدهور الوضع الاقتصادي وتقلبات العملة الوطنية في اليمن، جاءت الحلقة الرابعة من برنامج الحقيقة في سطور تناقش الاسباب والحلول الممكنة.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. منصة شباب وعى تناقش أسباب تدهور العملة الوطنية عبر برنامج الحقيقية في سطور والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام