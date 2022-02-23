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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. منصة شباب وعى تناقش أسباب تدهور العملة الوطنية عبر برنامج الحقيقية في سطور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022
متابعات_ الخليج 365
أعدت منصة شباب وعى دارسة لبحث تدهور الأوضاع الاقتصادية.
كما بحثت منصة شباب وعي تقلبات العملة الوطنية.
وتحت عنوان أسباب تدهور الوضع الاقتصادي وتقلبات العملة الوطنية في اليمن، جاءت الحلقة الرابعة من برنامج الحقيقة في سطور تناقش الاسباب والحلول الممكنة.
https://fb.watch/bmjUPUcfL_/