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يزيد بن سلمان - شبوة -

كتبه / محمد علي محمد أحمد

العميد الركن /حسين عبدي مدير الإمداد والتموين وأحد أعمدة كلية الشرطة في عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدن ، كما عمل في شرطة أمن النجدة .

رجل بمعنى الكلمة ، تواضع جم ، عقلية منفتحة ، مثقف ، يتحدث الإنجليزية بطلاقة ، وصاحب أخلاق عالية ، إجتماعي وانسان من الدرجة الأولى ، لم يوحي يوما لمن حوله بكونه ضابط كبير في الامن بل كان حتى صديقا للصغير ..

عاش عفيفا مظلوما كغيره من الكوادر الفذة التي عملت بصمت وإخلاص لكل من أحتاج له وفي أي وقت ، يذهب ليصلح بين المتخاصمين ، و كان من مؤسسي لجان الدفاع الشعبي ، من النخب القلائل الذين أعطوا لوظيفته كضابط أمن كبير طابع خاص يشعر كل من تحدث معه بأمان ، إذ أنه جعل شعار الشرطة في خدمة الشعب تطبيقا عمليا واقعيا في حياته ، و لا يستطيع أحد نكران ذلك ، وطني بإخلاص و وفاء ، محبا لعدن ولأهل عدن ومحبته وسعت كل البشر ، لم تلوث عقليته بأي حزبية مقيتة ولا تعصب لجهة ، ولم تتسخ يداه بدم أحد أو من مال حرام ، رجل عصامي زاهد رحيم ،

أسأل الله أن يوسع في قبره ويعوضه عن تعب الدنيا و ما لقيه من تهميش وعدم اهتمام ، جنات النعيم وسعادة النبيين في عليين ..

نم قرير العين أبا طلال