وزارة التربية والتعليم تنظم ورشة عمل لمدارس التعليم العالمية بمحافظتي عدن وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة بقطاع المناهج والتوجيه، اليوم، في مدرستي سماء عدن، والبريطانية الحديثة ورشة العمل الأولى لمدارس التعليم العالمية في محافظتي عدن وحضرموت، لمعادلة شهادة (I G C S E ) بشهادة الثانوية العامة.



وفي افتتاح الورشة أشار الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، إلى أهمية الورشة التي من خلالها سيتم اعتماد نظام شهادة الثانوية العامة للمدارس العالمية ليتقدم طلابها لاختبار الشهادة(I G C S E)الذي سيجري تطبيقه خلال هذه العام .

واوضح أن عقد الورشة يأتي في إطار تمكين المتغيرات المتسارعة التي شهدها القطاع التعليمي على الصعيد الإقليمي والعربي والعالمي والاستفادة من خبراتها.

وتناقش الورشة على على مدى يومين، عدد من المواضيع والمحاور كإجراءات ومعايير معادلة الشهادات، معايير منح الترخيص للمدارس العالمية، وتحديد آلية اعتماد الدرجات للمواد الدراسية الأساسية والاختيارية لمعادلة الشهادة، وتحديد آلية اعتماد نظام الفصول الدراسية.

كما سيتم خلال الورشة اجراء تطبيق العملي من قِبل المشاركين لتعبئة كشوفات الرصد لصفوف النقل (الأول ثانوي – الثاني ثانوي) وتطبيق العملي من قِبل المشاركين لتعبئة كشوفات اختبار الفصل الأول للصف الثالث ثانوي .