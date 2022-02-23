شركة النفط تزود تعز ب 5 ملايين لتر إسعافي من الوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت شركة النفط اليمنية اليوم بتحميل ونقل الدفعة الإسعافية للمشتقات النفطية لمحافظة تعز والبالغة خمسة ملايين لتر، والتي سيتم توزيعها على المحطات المعتمدة من قبل الشركة وعددها (28) محطة.



وأكد محافظ تعز نبيل شمسان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن السلطة المحلية وقيادة شركة النفط وضعت آليات وإجراءات دقيقة وشفافة تتضمن الالتزام الصارم بالتعليمات والضوابط والبيع بالأسعار المعتمدة ومن خلال التعبئة المباشرة إلى المركبات بحيث تقوم جميع المحطات بالبيع للمواطنين بسعر (21500) ريال للدبة والذي يمثل سعر التكلفة في شركة النفط اليمنية، مضافاً اليه تكلفة النقل والرسوم والعمولات الأخرى بما فيها عمولة المحطات.

وأوضح انه سيتم تفريغ المشتقات النفطية إلى المحطات بموجب محضر يحدد الكمية وتاريخ استلامها والقراءة السرية للعداد قبل وبعد التفريغ على مستوى كل طرمبه وتعزيز إجراءات الرقابة على توزيع وتفريغ وبيع المشتقات النفطية ومنع تهريبها.

وأكد المحافظ على الالتزام الصارم بالتعليمات والضوابط والبيع في الأوقات المحددة وبالأسعار المعتمدة ومن خلال التعبئة المباشرة إلى المركبات المرقمة محذراً من أن أي محطة سوف تخالف التعليمات سوف يتم وقفها وسحب ترخيصها.