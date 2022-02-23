شرطة تعز تدشن المؤتمر السنوي الرابع لبناء القدرات والمهارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت إدارة شرطة محافظة تعز، امس أعمال المؤتمر السنوي الرابع تحت شعار(بناء مؤسسي وشراكة فاعلة لتنظيم وبناء وتطوير قدرات المؤسسة الأمنية).



و في اعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بحضور قيادات أمنية وعسكرية، أكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، أن جهود الشرطة جسدت الأداء الأمني المتميز في المحافظة تجسيداً واضحاً بتضحيات رجال الشرطة المخلصين لمهامهم الأوفياء لوطنهم، الذين عملوا في أجواء تتداخل فيها الكثير من التعقيدات، المتزامنة مع شحة الإمكانات، و إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في الأداء الأمني.

وقال المخلافي" نأمل بأن يشهد العام الحالي مزيداً من الجهود لتحقيق نقلةٍ نوعيةٍ في كفاءة الأداء الأمني، من خلال انتهاج الأساليب المتطورة والتقنيات الحديثة في مجال كشف الجرائم وجمع الإستدلالات والمعلومات، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل، لإكساب رجال الشرطة الخبرات والمهارات اللازمة".

من جانبه أشار العميد منصور الأكحلي مدير عام الشرطة بالمحافظة بالحاضرين، الى أهمية انعقاد المؤتمر الذي يهدف إلى حشد كل الإمكانات وتوظيف الموارد وتسخيرها لتعزيز دور الأجهزة الأمنية.

واستعرض الحاضرون فيلم وثائقي وريبورتاجا رقميا بإنجازات الشرطة خلال العام المنصرم والتي كان أبرزها ضبط ٤ أفراد ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي وعرض اعترافات حصرية لهم والكشف عن عدد من المخططات الإرهابية التي كانوا يسعون لتنفيذها داخل المدينة.