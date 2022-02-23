شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يبدأ هجوما واسعا شمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، هجوما جديدا على مواقع القوات الحكومية في محافظة الضالع (جنوب اليمن). وشهدت الجبهات القتالية شمالي محافظة الضالع، معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية. وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن المعارك تحددت في الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع، عقب هجوم واسع شنته المليشيات الحوثية. كما أكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، وكبدتها خسائر فادحة في الاعتاد والأرواح.

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