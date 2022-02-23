شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل اشتباكات عنيفة بين أسرتي "الشرفي" و"الشامي" بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر محلية، إن شخصا ينتمي لأسرة الشامي ذات الاغلبية الحوثية، قتل أثناء اشتباكات على قطعة أرض متنازع عليها في العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن "علي عبدالله الشامي"، قتل مساء أمس، برصاص أحد مسلحي آل الشرفي، أثناء اشتباكات عنيفة، استعان الاخير ببعض أفراد النجدة التابعين لمليشيا الحوثي.

وأضافت أن الاشتباكات التي استمرت قرابة نصف ساعات اندلعت إثر خلاف بين الاسرتين على قطعة أرض بمنطقة الجراف، شمالي صنعاء، وفق إعلام الساحل الغربي.

وحسب المصادر، تم نقل جثة القتيل الشامي إلى مستشفى قريب، فيما لاذ القتلة بالفرار، في ظل فوضى أمنية كبيرة.

وتشهد مناطق مليشيا الحوثي اشتباكات ونزاعات مماثلة بعضها بين قيادات المليشيا، أسفرت عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى.