شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل اشتباكات عنيفة بين أسرتي "الشرفي" و"الشامي" بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت مصادر محلية، إن شخصا ينتمي لأسرة الشامي ذات الاغلبية الحوثية، قتل أثناء اشتباكات على قطعة أرض متنازع عليها في العاصمة صنعاء.
وأوضحت المصادر أن "علي عبدالله الشامي"، قتل مساء أمس، برصاص أحد مسلحي آل الشرفي، أثناء اشتباكات عنيفة، استعان الاخير ببعض أفراد النجدة التابعين لمليشيا الحوثي.
وأضافت أن الاشتباكات التي استمرت قرابة نصف ساعات اندلعت إثر خلاف بين الاسرتين على قطعة أرض بمنطقة الجراف، شمالي صنعاء، وفق إعلام الساحل الغربي.
وحسب المصادر، تم نقل جثة القتيل الشامي إلى مستشفى قريب، فيما لاذ القتلة بالفرار، في ظل فوضى أمنية كبيرة.
وتشهد مناطق مليشيا الحوثي اشتباكات ونزاعات مماثلة بعضها بين قيادات المليشيا، أسفرت عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اشتباكات عنيفة بين أسرتي "الشرفي" و"الشامي" بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.