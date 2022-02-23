عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعلام الحوثي في معقل حزب الله.. لبنان يتحرك

الأربعاء 23 فبراير 2022

الخليج 365

تحرك لبناني يستهدف قنوات الحوثي في لبنان؛ أبواق الإرهاب التي تبث من معقل حزب الله في اعتداء صارخ على الدولة والإقليم.



وزارة الداخلية اللبنانية تحركت، الثلاثاء، وطلبت من القوى الأمنية إجراء الاستقصاءات اللازمة بشأن وسائل الإعلام الحوثية التي تبث من لبنان.

وتلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة من وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي "المسيرة" و"الساحات" من دون تراخيص قانونية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، فإنه "ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين والقائمين على إدارتهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة.

ووجه مولوي أيضاً كتابين إلى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء اللازم لا سيما فيما يتعلق بقانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.

وتشكل الضاحية الجنوبية التي تقع تحت سيطرة حزب الله، المقر الرئيسي للقنوات الرئيسية لمليشيات الحوثي، وتحظى بتمويل وحماية أمنية منه للبث بطريقة غير شرعية.

وأكدت مصادر بوزارة الإعلام اللبنانية، أن القناتين تعملان بصورة غير شرعية، إضافة إلى عدد كبير من وسائل الإعلام التابعة لمليشيات عراقية ويمنية ممن تبث أيضا من ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله.