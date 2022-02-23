عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن يرحب ببيان التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

الأربعاء 23 فبراير 2022

الخليج 365

رحبت حكومة اليمن، الثلاثاء، بالبيان المشترك للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الخاص بالشأن اليمني.



وثمنت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، حرص "الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار اليمن وقلقهما من تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء استمرار حروب الحوثي العبثية".

وأشاد البيان بالإسهامات المقدمة لمختلف أوجه الدعم لتحسين الوضع الإنساني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

وعبر البيان عن تقدير الحكومة لموقف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودعمهم كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما أعربت عن تقديرها لدعم جهود دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع وفقاً للمرجعيات الدولية الثلاث والمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأكد البيان الرفض التام لاستخدام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليمن منصة لإدارة العمليات الإرهابية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وخطف السفن التجارية بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم لوقف تلك التصرفات العبثية والإرهابية وإنهاء تدخلات إيران السافرة في الشأن اليمني.

وكان اجتماع للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي انعقد في بروكسل، الإثنين، وأكد على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني والاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.