إب.. العثور على جثة مواطن مقتولًا في مديرية يريم 

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، اليوم الثلاثاء، على جثة مواطن مقتولا في إحدى مديريات محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الأهالي في مدينة كتاب، مديرية يريم، عثروا صباح الثلاثاء، على جثة مواطن، مقتولا بعدة طعنات، خلف إحدى المدارس بالمنطقة.

وأوضحت المصادر، أن المواطن المقتول، تم التعرف على هويته، وينحدر من إحدى القرى الريفية، المحاذية للمنطقة؛ ولكن لم يتم التعرف على الأسباب التي أدت إلى مقتله، حتى اللحظة.

المصادر أشارت إلى أن المقتول كان يتواجد ضمن المواطنين الذين ينامون على سيارتهم لأجل الحصول على البنزين من المحطة التي تقع بالمدينة، قبل أن يتم العثور عليه صباحًا وقد لقي حتفه مطعونًا على يد مجهولين.

وأكدت المصادر أن المقتول لم يكن لديه أي خلافات شخصية أو عائلية من أحد، مرجحة أن يكون مقتله ربما بهدف محاولة سرق سيارته التي كان ينام عليها.

يأتي هذا في ظل الانفلات الأمني الكبير الذي تشهده محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ أكتوبر 2015، حيث تشهد حوادث جنائية شبه يومية.

وتأتي هذه الجريمة، بعد أيام قليلة على مقتل مواطن تعذيبا على يد أقارب زوجته، في مديرية ريف إب، بعد رفضه بيع منزله الذي قام بكتابة نصفه لزوجته، التي لم يمض على زواجه بها سوى خمس سنوات.