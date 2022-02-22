وصول جثمان قائد محور أبين العميد عبدالله الصبيحي إلى مطار سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل مساء الثلاثاء، إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت جثمان قائد محور ابين العميد الركن عبدالله الصبيحي، والذي توفي أمس الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد معاناة مع المرض.



وكان في مقدمة المستقبلين وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان وكيل أول الوزارة اللواء محمد بن عبود الشريف وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية وأقارب وأصدقاء الفقيد.



وعبر المستقبلون عن الاعتزاز بالأدوار البطولية والمواقف المشرفة للفقيد الذي يعتبر أحد قادة تحرير العاصمة المؤقتة عدن في حرب التصدي لمليشيات الحوثي في العام ٢٠١٥م.



وأشاد حيدان، بمناقب الفقيد الذي كان له دوراً بارزاً في حروب عدة لدحر مليشيات الكهنوت في صعدة وخدم الوطن لسنوات طويلة في السلك العسكري وتقلد عدداً من المناصب.



وجرت مراسيم الاستقبال للفقيد بالسلام الجمهوري، ومر جثمان فقيد الوطن الملفوف بالعلم الوطني محمولاً على اكتاف حرس الشرف في موكب جنائزي مهيب يخلد ذكراه ويعترف باسهاماته في السلك العسكري.





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