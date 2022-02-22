شكرا لبحثكم عن خبر إتفاق بين قيادتا صندوق الطرق وموانئ خليج عدن للرقابة والتوعية على عمل الميزان الخاص بالمواني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد اليوم في ادارة شركة عدن لتطوير المواني اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين محمد الماس ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لمواني خليج عدن رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد علوي امزربه ووكيل محافظة عدن لقطاع النقل خالد الجعيملاني ..

جرى في الاجتماع مناقشة وضع آلية لفريق عمل مشترك من الصندوق ومؤسسة المواني للرقابة والتوعية على عمل الميزان الخاص بالمواني ..

حيث أكد المهندس الماس أن الميزان الخاص بالموانئ هو ملك للموانئ ، وأن دور الصندوق فيما يخص هذا الميزان هو دور رقابي توعوي، وان الصندوق يلعب هذا الدور الرقابي التوعوي من خلال طاقم موظفيه المتواجدين في الميناء بناء على التصريح المعطى لهم من إدارة مؤسسة الموانئ.

وأوضح الدكتور أمزربة أن مؤسسة الموانئ تقدم كافة التسهيلات لطاقم الصندوق المتواجد في الميناء للقيام بدورهم على أكمل وجه..

وأكد أمزربة على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا بين المؤسسة والصندوق بالنظر الى الرؤى المتطابقة بين الجهتين فيما يخص عمل الميازين..

وخلال الاجتماع اشاد الوكيل الجعيملاني بروح التفاهم التي سادت اجواء الاجتماع الذي تبلور عن انتداب فريق من الصندوق يقوم بدور الرقابة والتوعية الى جانب الفريق التابع للمؤسسة والمشرف على عمل الميزان المحور لتحديد حمولات القاطرات الثقيلة ..

واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل العمل بميزان ميناء المعلا بالتنسيق المتواصل بين الجهتين للقيام بالدور الرقابي والتوعوي ..

كما جرى في الاجتماع مناقشة امكانية التدخلات للصندوق في صيانة طريق كالتكس ميناء الحاويات والطريق الممتد من ميناء الحاويات الى محطة البرطي نظرا لأهمية هذا الطريق في تسهيل نقل البضائع من الميناء الى المحافظات ..

حضر الاجتماع الدكتور صلاح الكبشي المستشار القانوني للصندوق وعبدالوهاب محمد علي مدير عام سكرتارية مجلس إدارة الصندوق واشرف قردش المدير التجاري بشركة تطوير مواني عدن ومحسن الحتس نائب مدير ادارة الارصفة بالشركة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.